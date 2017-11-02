[02/نوفمبر/2017]
إب -سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية علي النوعه، الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.
وأقر الإجتماع المعالجات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعترض المعلمين والعملية التعليمية في مدارس المحافظة.
وفي الإجتماع الذي حضره مدراء مكاتب التربية محمد درهم الغزالي والمالية صالح الرصاص والبريد فضل الأكوع ونائب مدير مكتب التربية محمد المتوكل .. أكد الوكيل النوعة على أهمية تضافر الجهود للتغلب على التحديات الراهنة.
وشدد على أهمية تسهيل صرف البطائق التموينية والمواد الغذائية للمعلمين ومعالجة الصعوبات التي تواجههم.
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