محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المركز اليمني لحقوق الإنسان يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية صنعاء -سبأ:

أكد المركز اليمني لحقوق الإنسان، على ضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني .



وأدان المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في سوق سحار بمحافظة صعدة .. لافتا إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق سلسلة الاستهداف الممنهج لعشرات الأسواق.



وأكد البيان ان استمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية في ارتكاب هذه المجازر انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين.



وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسئولية ارتكاب هذه الجرائم واستمرارها.. مناشدا شعوب العالم الحرة إلى الوقوف مع الشعب اليمني الذي يتعرض لعدوان غاشم منذ عامين وثمانية أشهر.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ