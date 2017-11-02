محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة صعدة تزور جرحى مجزرة العدوان بسوق الليل بالمستشفى الجمهوري صعدة-سبأ:

زارت قيادة محافظة صعدة اليوم جرحى المجزرة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر أمس بسوق الليل بمديرية سحار والذين يتلقون العلاج اللازم لـ 18 مواطنا في مستشفى الجمهوري بالمحافظة.



وخلال الزيارة عبر محافظ صعدة محمد جابر عوض وعدد من وكلاء المحافظة والشخصيات الإجتماعية عن خالص العزاء لأسر وذوي ضحايا مجزرة العدوان بسوق علاف .. مترحمين على أرواح الشهداء .. متمنين الشفاء العاجل للجرحى.



وأشاروا إلى أن دماء الأبرياء التي سقطت ستكون وقود لدول العدوان .. مؤكدين إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته التآمرية على اليمن.



ودعا الزائرون أبناء الشعب اليمني إلى النفير العام والتوجه إلى جبهات الشرف والبطولة للرد على جرائم العدوان إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق الإنسانية في اليمن.



وتم خلال الزيارة تقديم هدايا لجرحى العدوان .



وكانت قيادة محافظة صعدة تفقدت موقع المجزرة التي إرتكبها في سوق علاف بمديرية سحار ،والتي راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا وجريحا .. معبرين عن إستنكارهم الشديد لما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم يندى لها جبين الإنسانية منذ أكثر من عامين ونصف.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ