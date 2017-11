La fondation Wahj Al-Hayah conclut son programme de formation sur la Charte de Sphère [02/نوفمبر/2017]

SANA'A, 02 Nov. Yemensamnews - Dans le cadre du Programme d'Autonomisation et de Sensibilisation des Jeunes, une cérémonie a eu lieu aujourd'hui à l'Université Al-Razi pour une soixantaine de stagiaires dans divers quartiers de la ville de Sanaa.



M. Ali Al-Aldowh, chef de la Fondation Wahaj Al-Hayat pour le développement social et les droits, a déclaré dans une déclaration faite à Yemensamnews que ce programme s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des jeunes et des opportunités d'emploi aux organisations locales et internationales professionnellement et de fournir un service humanitaire avec la coopération communautaire.



Le programme a été établi conformément aux normes de Sphère et en coordination avec l'Unité exécutive pour les personnes déplacées.

Des dirigeants d'organisations de la société civile, du conseil d'administration de l'université et de familles des stagiaires ont assisté à l'événement.



AM



SABA