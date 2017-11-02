اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الفاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء في العالم على أساس سنوي بنسبة 5ر2% روما- سبأ:

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عن ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء في العالم على أساس سنوي بنسبة 5ر2 في المائة.



وأكدت المنظمة في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الالكتروني إنخفاض أسعار الأغذية العالمية في شهر أكتوبر جراء انخفاض أسعار منتجات الألبان حيث بلغ متوسطها 27 في المائة دون أعلى مستوى لها في مطلع عام 2011م.



وقالت إن متوسط مؤشر أسعار الأغذية في المنظمة بلغ 4ر176 نقطة لشهر أكتوبر بانخفاض 3ر1 في المائة عن شهر سبتمبر في حين ارتفع بنسبة 5ر2 في المائة عن العام السابق.



وانخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 2ر4 فى المائة خلال الشهر وهو أول انخفاض له منذ مايو.



كما انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1ر1 في المائة عن قيمته في سبتمبر حيث تراجعت أسعار النخيل الرئيسية وزيت فول الصويا في ظل توقعات الإنتاج الإيجابية.



وانخفض مؤشر أسعار السكر لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 7ر0 في المائة متأثرا بتراجع عملة البرازيل أكبر مصدر.



وانخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 9ر0 في المائة مع ضعف الطلب على الواردات وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 4ر0 في المائة بسبب ارتفاع أسعار الأرز حتى مع انخفاض أسعار القمح بشكل عام.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ