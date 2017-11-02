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إختتام دورة حول أساليب وطرق التدريس بمكيراس البيضاء
[02/نوفمبر/2017]
البيضاء-سبأ:

اختتمت بمديرية مكيراس بالبيضاء اليوم دورة تدريبية في مجال المبادئ العامة في التعليم وأساليب وطرق التدريس، نظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع ذمار والبيضاء.

تلقى خلال الدورة التي إستمرت أسبوع 50 معلما ومعلمة ضمن مشروع فرص دخل مؤقتة لتغطية العجز بمدارس مديرية مكيراس، مهارات ومعارف نظرية وتطبيقية حول مبادئ وأساليب وطرق التدريس واستخدام الوسائل العلمية السريعة في مجال التعليم.

وفي الإختتام أشار محافظ البيضاء علي محمد المنصوري إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات لتأهيل الكوادر التربوية .

وأشاد بصمود أبناء مديرية مكيراس في مواجهة العدوان في مختلف جبهات الشرف والبطولة ومنها الجبهة التعليمية التي لا تقل شأن عن الجبهات الأخرى.

حضر الإختتام مدير عام مديربة مكيراس ياسر جحلان ومدير مكتب التربية بمكيراس سعيد الكوري وقائد قوات النجدة العقيد محمد الأصبحي وأركان حرب اللواء 31 العقيد أحمد منصور وعدد من الشخصيات والمعنيين.

سبأ
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