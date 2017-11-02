عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شرق قلقيلية قلقيلية -سبأ:

أصيب طفل فلسطيني خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر فلسطينية " بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة طفل نقل إلى مستشفى في البلدة.



من جانب اخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم ثلاثة شبان فلسطينيين في مواجهات عنيفة بمخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة بالضفة الغربية .



وذكرت مصادر فلسطينية : بإن مجموعة كبيرة من جنود ومخابرات الاحتلال اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكري تصدى لها شبان المنطقة بالحجارة، في حين أطلق الجنود القنابل الصوتية والغازية السامة والرصاص المطاطي على الشبان.



وأضافت المصادر أن عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال اعتقلوا ثلاثة شبان خلال المواجهات بعد أن أوسعوهم ضرباً.



وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم يوم أمس، وداهمت العديد من منازل ومتاجر المواطنين الفلسطينيين في ضاحية راس شحادة المجاورة للمخيم واعتقلت شابا وصادرت العديد من ممتلكات الفلسطينيين.



سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ