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مناقشة الصعوبات التي تواجه إعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة
[02/نوفمبر/2017]
الحديدة -سبأ:
 ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة برئاسة وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي ومحافظ الحديدة حسن أحمد الهيج، الصعوبات التي تواجه إعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة.

واستعرض الإجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية والموارد المالية عبد الجبار أحمد محمد، أسباب تعثر وصول كمية الديزل الكافية لتشغيل محطات كهرباء الحالي والكورنيش ورأس كتنيب.

وأقر الإجتماع توفير 500 ألف لتر ديزل والبدء بتشغيل المنظومة الكهربائية لمدينة الحديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن عدم انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وخصوصا المرافق الخدمية ذات الخصوصية العالية.

حضر الإجتماع مدير فرع البنك المركزي اليمني محمد سعد ومدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة عبد الله الأحرق ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي زيد الحلاني ونائب مدير كهرباء الحديدة للشؤون المالية آدم شمسان.

وكان وزير الكهرباء والطاقة تفقد سير العمل بمحطتي الحالي والكورنيش بمدينة الحديدة، واطلع على الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع توسعة محطة الحالي التحويلية 132/33 ك. ف التي تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية من 70 إلى 120 ميجاوات.

واستمع الوزير الجرموزي من مدير محطتي الحالي والكورنيش المهندس العزي جعفر والعاملين إلى إيضاح عن مراحل المشروع والصعوبات التي تعترض سير العمل .. ووجه بتذليل الصعوبات والعمل على إنجاز المشروع وفق المواصفات.

رافقه خلال الزيارة نائبا مدير كهرباء منطقة الحديدة المهندس عبد الرحمن حجر وآدم شمسان .

سبأ
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