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  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[02/نوفمبر/2017]
مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني (59ر8) نقطة وبنسبة (17ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (19ر5040) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (78ر5048) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونًا و(506) آلاف و(903) ريالات عمانية مرتفعة بنسبة (3ر14) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و(318) ألفًا و(692) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (098ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (79ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (125) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (30ر8) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (499) ألف ريال عماني أي ما نسبته (13ر33) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (374) ألف ريال عماني وبنسبة (83ر24) في المائة.

سبأ
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