محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الحديدة: اجتماع برئاسة المحافظ يناقش التنسيق بين شركة النفط والموانئ الحديدة -سبأ:



ناقش محافظ الحديدة حسن احمد الهيج مع مسؤلي شركة النفط اليمنية ومؤسسة موانئ البحر الاحمر آلية تنظيم عملية استيراد المشتقات النفطية وتفريغها في منشآت النفط بميناء الحديدة.



واكد الاجتماع الذي حضره وكيل اول المحافظة محمد عياش قحيم ووكلاء المحافظة علي قشر وعبد الجبار احمد محمد وصدام ناصر على اهمية التنسيق والعمل المشترك بين شركة النفط والمنشات بالموانئ أثناء التصريح لسفن المشتقات النفطية بالرسو لعملية التفريغ.



وشدد الاجتماع على ضرورة العميل بشفافية ووضوح بين شركة النفط وادرة المنشات النفطية والموانئ واجراء المراسلات الواضحة لتجاوز اي عراقيل قد تؤثر على نشاط الميناء وتتسبب في تاخير البواخر في أرصفة التفريغ.



وأوصى الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن مستوردي المشتقات النفطية شركة النفط بالاتفاق مع التجار لايجاد سعر محدد لقيمة المشتقات النفطية ليكون هو السعر الرسمي لتتمكن قيادة المحافظة من انزال المناقصة الخاصة بشراء كميات الديزل الخاصة بكهرباء المحافظة.



كما كلف الاجتماع شركة النفط بالتواصل مع مستوردي المشتقات النفطية الذين لديهم كميات مخزنة في منشآت النفط التابعة للشركة وإلزامهم بسرعة سحب مخزونها من المشتقات النفطية حتى لا تكون عائقا أمام استيراد كميات جديدة.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ