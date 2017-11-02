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آخر تحديث: الخميس، 02 - نوفمبر - 2017 الساعة 05:15:23م
65 شهيداً وجريحاً حصيلة جرائم العدوان ومرتزقته أمس في عدد من المحافظات
عاش الشعب اليمني أمس تفاصيل يوم دامٍ جديد جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته للمواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد 33 شخصاً وإصابة 32 آخرين.
مصرع 20 شخصًا في انفجار محطة توليد الكهرباء بالهند
أدى حادث انفجار بإحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بولاية أوتار براديش بالهند إلى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1021 ) بقيمة 47 ملياراً و921 مليوناً و510 آلاف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
دوري أبطال أوروبا..توتنهام يذل ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي
حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمساء بملعب "ويمبلي"، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية موزع بتعز
[02/نوفمبر/2017]
تعز -سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم أربع غارات على مديرية موزع بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران شن أربع غارات شرق مفرق المخا بمديرية موزع
سبأ
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