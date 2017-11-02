دوري أبطال أوروبا..توتنهام يذل ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمساء بملعب "ويمبلي"، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.