اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقرار اسعار النفط مع تراجع مخزونات الخام الامريكية سنغافورة -سبأ :

استقرت أسعار النفط اليوم مع تراجع مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من ارتفاع الإنتاج، بينما تواصل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.



وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 60.52 دولار للبرميل بزيادة ثلاثة سنتات عن سعر التسوية السابقة. وصعد برنت أكثر من الثلث منذ بلوغه أدنى مستوياته في 2017 في يونيو الماضي.



وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.26 دولار للبرميل، منخفضا أربعة سنتات عن سعر التسوية السابقة، لكنه يظل مرتفعا نحو 30 بالمئة عن أدنى مستوياته في 2017 والتي بلغها في يونيو .



وتعززت الثقة بدعم من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا هذا العام لتقليص الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.



غير أن بيانات تجارية رسمية من روسيا أظهرت اليوم أن إنتاج البلاد من النفط بلغ 10.93 مليون برميل يوميا في أكتوبر ارتفاعا من 10.91 مليون برميل يوميا في سبتمبر .



ولقي النفط دعما أيضا في تراجع مخزونات الخام التجارية الأمريكية على الرغم من ارتفاع الإنتاج.



وتراجعت المخزونات الأمريكية 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر إلى 454.9 مليون برميل، وفقا لبيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء.



وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع الإنتاج 46 ألف برميل يوميا إلى 9.6 مليون برميل يوميا. ويزيد الإنتاج الأمريكي حاليا أكثر من 13 بالمئة عن مستوياته في منتصف 2016.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ