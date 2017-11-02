[02/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
واصلت اللجنة المكلفة بدراسة مشروع تعديل قرار تعويم المشتقات النفطية اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عبدالله مقبولي.
جرى خلال الاجتماع الذي حضره وزراء المالية الدكتور صالح شعبان والنقل زكريا الشامي والصناعة والتجارة عبده محمد بشر والنفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور عبدالقادر العلبي ومدير شركة النفط المهندس عبدالوهاب الجنيد، مناقشة تحديد احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتكليف وزارة الصناعة والتجارة بتحديد الاحتياجات بالتعاون مع شركة النفط.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة لتنظيم عملية استيراد وبيع النفط من الجهات ذات العلاقة وتفعيل الرقابة على أسعار بيع المشتقات النفطية في السوق المحلية.
حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمود سالم النوم ومدير عام النفط والمعادن بوزارة المالية سليم الجعدبي.
سبأ