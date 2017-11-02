ارتفاع اسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار

لندن -سبأ:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بدعم من تراجع الدولار مع ترقب المستثمرين لإعلان المرشح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والكشف عن تشريع للإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة في وقت لاحق .





وأدى قرار المركزي الأمريكي يوم الأربعاء إبقاء سعر الفائدة دون تغيير إلى تراجع الدولار مما ساهم في صعود الذهب المقوم بالعملة الأمريكية حيث يجعله ذلك أرخص لحائزي العملات الأخرى.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1275.91 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى منذ 26 أكتوبر عند 1281.43 دولار للأوقية.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.09 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 929 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 997.50 دولار للأوقية.



ومن المتوقع أن يرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم جيروم باول ليخلف جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي. وينظر لباول على أنه أقل ميلا للضغط من أجل رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة مقارنة مع بقية المرشحين.

[02/نوفمبر/2017]سبأ