وزير الصحة العامة يطلع على احوال مرضى الكوليرا بمجمع علي عبدالمغني [02/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ خلال زيارته اليوم لمجمع الشهيد علي عبدالمغني الطبي بصنعاء احوال مرضى الإسهالات المائية الحادة ومنها الكوليرا.



واطلع وزير الصحة على الخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقاها المرضى ومدى التزام الكادر الطبي والتمريض بالتواجد وكيفية التعامل مع الحالات التي تصل للمراكز واحيتاجاتها من المستلزمات الطبية.



واستمع الدكتور بن حفيظ إلى شرح من الدكتورة أمة الوهاب عبدالله الأسلمي عن الخدمات الطبية والعلاجية التي يتلقاها المرضى ، كما استمع إلى إيضاح عن عدد الحالات الواصلة إلى المجمع وكيفية التعامل معها، والصعوبات التي تواجه عملهما.



وثمن الدكتور بن حفيظ جهود الكوادر الطبية والصحية في المركز والمجمع خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد..مؤكدا أهمية استمرار القطاع الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.



رافقه خلال الزيارة نقيب الأطباء الدكتور عبدالكريم ثامر ونقيب الصيادلة فضل حراب.

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