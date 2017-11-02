محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس التلاحم القبلي يدعو لمواصلة النكف والنفير العام لرفد الجبهات صنعاء- سبأ:



دعا مجلس التلاحم الشعبي القبلي كافة قبائل اليمن لمواصلة النكف والنفير العام والاستمرار برفد جبهات العزة والكرامة بالمال والرجال حتى تحقيق النصر.



وأوضح المجلس في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن استهداف العدوان السعودي الأمريكي المتعمد للمدنيين يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك مدى عنجهيته وصلفه الذي تعدى على كافة المبادئ والقيم والأخلاق الإنسانية والأعراف القبلية .



ولفت البيان إلى أن جرائم العدوان لن تزيد قبائل اليمن إلا قوةً وصموداً وثباتاً في الدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات.



ودعا البيان القبائل العربية وكافة الأحرار والشرفاء في العالم لتحمل مسئوليتهم إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من حرب إبادةٍ ومجازر وحشية يندى لها جبين الإنسانية وآخرها مجزرة سوق علاف في مديرية سحار بمحافظة صعدة .

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ