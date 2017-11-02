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دك مواقع العدو السعودي وقنص 13 مرتزقاً
[02/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:

 دكت القوة المدفعية والصاروخية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته، وتمكنت وحدة القناصة بالجيش واللجان الشعبية من قنص 13 مرتزقا خلال الساعات الماضية.

وذكر مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في موقع المعنق بجيزان و في المخروق و معسكر رجلا و مستحدث المخروق بنجران, كما استهدفت تجمعات للمرتزقة في ذو رعين.

وأشار المصدر إلى مصرع المرتزقين محمد نعمان صالح و عاصم أحمد محمد الشعبي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة البقع.

وأكد قنص عشرة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بمحافظة تعز ، وتفجير آلية عسكرية في مثلث الظريفة بمديرية الوازعية.

وأوضح المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للجيش واللجان استهدف تحصينات ومواقع المرتزقة في جبل هان بالضباب ، الكدحة ، الجحملية، شمال يختل بالمخا وكذا في منطقة الصيار بالصلو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم و إعطاب آلية عسكرية.

وفي جبهة نهم لقي 13 مرتزقاً مصرعهم بينهم القياديين علي سعيد مجوحان و يونس السمان الجعشني وأصيب ستة آخرون بنيران الجيش واللجان الشعبية ، كما قتل خمسة من المرتزقة في مناطق متفرقة بمديرية صرواح محافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى قنص ثلاثة من المرتزقة بمديرية المتون، وقصفت المدفعية مواقع المرتزقة في معسكر الخنجر بمديرية خب والشعف محافظة الجوف ، في حين تم استهداف تجمعات لهم شمال صحراء ميدي.

وبيّن المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعا للمرتزقة في منطقة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة محققة إصابات مباشرة .
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