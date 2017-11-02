65 شهيداً و جريحاً حصيلة جرائم العدوان ومرتزقته أمس في عدد من المحافظات









عاش الشعب اليمني أمس تفاصيل يوم دامٍ جديد جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته للمواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد 33 شخصاً وإصابة 32 آخرين .



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 29 مواطناً وإصابة 28 آخرين جراء استهداف طيران العدوان سوق الليل بعزلة علاف في مديرية سحار بمحافظة صعدة .



واستشهد مواطنان وجرح ثالث في غارة لطيران العدوان على سيارة في الخط العام بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر ، فيما أصيب مواطن من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي .



وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي شنوا قصفاً مدفعياً على منازل المواطنين في قرية الحميراء بمنطقة دمت محافظة الضالع ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة اثنين آخرين .



وشن طيران العدوان غارة على ثلاجة مركزية بمدينة صعدة و ست غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف ، في حين استهدف قصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مزارع المواطنين في منطقة المعمل بمديرية نهم بثلاث غارات ، في الوقت الذي استهدف قصف صاروخي للمرتزقة قريتي رمادة وآل محمد بالمديرية .



وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن ست غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و سبع غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة .

سبأ [02/نوفمبر/2017] صنعاء- سبأ:سبأ