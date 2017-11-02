[02/نوفمبر/2017] صنعاء- سبأ:
عاش الشعب اليمني أمس تفاصيل يوم دامٍ جديد جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته للمواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد 33 شخصاً وإصابة 32 آخرين .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد 29 مواطناً وإصابة 28 آخرين جراء استهداف طيران العدوان سوق الليل بعزلة علاف في مديرية سحار بمحافظة صعدة .
واستشهد مواطنان وجرح ثالث في غارة لطيران العدوان على سيارة في الخط العام بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر ، فيما أصيب مواطن من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي .
وأوضح المصدر أن مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي شنوا قصفاً مدفعياً على منازل المواطنين في قرية الحميراء بمنطقة دمت محافظة الضالع ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة اثنين آخرين .
وشن طيران العدوان غارة على ثلاجة مركزية بمدينة صعدة و ست غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف ، في حين استهدف قصف صاروخي سعودي مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مزارع المواطنين في منطقة المعمل بمديرية نهم بثلاث غارات ، في الوقت الذي استهدف قصف صاروخي للمرتزقة قريتي رمادة وآل محمد بالمديرية .
وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن ست غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و سبع غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة .
سبأ