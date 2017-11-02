ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 02 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:41:27م
65 شهيداً و جريحاً حصيلة جرائم العدوان ومرتزقته أمس في عدد من المحافظات
عاش الشعب اليمني أمس تفاصيل يوم دامٍ جديد جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته للمواطنين وممتلكاتهم في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد 33 شخصاً وإصابة 32 آخرين.
مصرع 20 شخصًا في انفجار محطة توليد الكهرباء بالهند
أدى حادث انفجار بإحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بولاية أوتار براديش بالهند إلى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.
الأمم المتحدة تجدد دعوتها الولايات المتحدة لرفع حظرها الاقتصادي عن كوبا
دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا في قرار تبنته اليوم الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الاقتصادي والمالي الذي تفرضه على كوبا.
دوري أبطال أوروبا..توتنهام يذل ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي
حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمساء بملعب "ويمبلي"، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
عملية هجومية على مواقع المرتزقة بمديرية الغيل في الجوف
دك مواقع العدو السعودي وقنص 13 مرتزقاً
دراسة: إجراء عملية ''القلب المفتوح'' صباحا يشكل خطرا على المرضى
اشتباك بين القوات التركية ومسلحين أكراد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
دراسة: إجراء عملية ''القلب المفتوح'' صباحا يشكل خطرا على المرضى
[02/نوفمبر/2017]
باريس- سبأ:

أكدت دراسة جديدة أن إجراء عملية جراحة القلب المفتوح في الصباح الباكر، يشكل خطرا أكبر على المرضى.

ويوضح الباحثون، أن الأمر مرتبط بساعة الجسم أو إيقاعات الساعة البيولوجية، التي تساعد على تنظيم العمليات خلال النهار، بما في ذلك تحديد وقت الاستيقاظ والنوم والأكل، ومدى استعدادنا للتعافي من الجراحة الطبية.

واشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة لانسيت الطبية، الى ان هناك ما يقرب من 300 جين يربط بين ساعة الجسم وتلف القلب، بما في ذلك التعرض للنوبات القلبية بعد إجراء جراحة القلب.

وقال المشرف على الدراسة رديفيد مونتين، من جامعة ليل في فرنسا: "وجدت دراستنا أن الضرر الحاصل بعد جراحة القلب يكون أكبر لدى أولئك الذين يجرون العملية في الصباح، مقارنة بإجراء الجراحة القلبية في فترة بعد الظهيرة".

وأضاف "، ان "نتائجنا تشير إلى أن جزءا من الآلية البيولوجية وراء الضرر الحاصل، يتأثر بالساعة البيولوجية والجينات التي تتحكم بها"، ونتيجة لذلك، فإن إجراء جراحة القلب في فترة بعد الظهر، قد يساعد على الحد من خطر إصابة المريض بأضرار في القلب بعد الجراحة.

ودرس الباحثون السجلات الطبية لـ 596 شخصا، ممن أجروا جراحة استبدال صمام القلب، حيث أُجريت نصف العمليات الجراحية في الصباح، والنصف الآخر بعد الظهر.

ووجد الباحثون أن 28 من أصل 298 مريضا ممن أجروا جراحة قلبية بعد الظهر، تعرضوا لمضاعفات ما بعد الجراحة، في حين أن 54 من أصل 298 مريضا أجروا الجراحة صباحا، شهدوا مثل هذه المضاعفات.

وتشير الدراسة إلى أن هذا الأمر يمكن أن يساوي إمكانية تجنب ضرر رئيس واحد لكل 11 مريضا ممن لديهم جراحة قلبية في فترة بعد الظهر، كما أن الأشخاص الذين أجروا عملية جراحية في فترة بعد الظهر، كان لديهم خطر أقل للإصابة بضرر قلبي كبير بنسبة 50 في المائة، مقارنة بأولئك الذين أجروا الجراحة في الصباح.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
اشتباك بين القوات التركية ومسلحين أكراد
قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا بالضّفة الغربية
مصرع 20 شخصًا في انفجار محطة توليد الكهرباء بالهند
المشتبه به في هجوم مانهاتن يمثل أمام المحكمة
مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل متجر بولاية كولورادو الأميركية
ترامب يأمر بتشديد الرقابة على دخول الاجانب الولايات المتحدة بعد هجوم نيويورك
مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث دهس في مدينة نيويورك
(يونامي): مصرع 114 عراقيا جراء أعمال العنف في أكتوبر الماضي
روسيا: واشنطن تستخدم نفوذها المالي للتأثير سلبا في التعاون الروسي-الايراني
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية

العدوان السعودي على اليمن
65 شهيداً و جريحاً حصيلة جرائم العدوان ومرتزقته أمس في عدد من المحافظات
[02/نوفمبر/2017]
المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني يدين جريمة سوق سحار في صعدة
[02/نوفمبر/2017]
حكومة الشباب تستنكر استمرار العدوان في ارتكاب المجازر
[02/نوفمبر/2017]
مصدر بالخارجية : جريمة علاف تبين حقيقة العدوان السعودي على اليمن
[02/نوفمبر/2017]
القيادة القُطرية لحزب البعث تدين الصمت العالمي على جرائم العدوان
[02/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by