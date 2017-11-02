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آخر تحديث: الخميس، 02 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:41:27م
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اشتباك بين القوات التركية ومسلحين أكراد
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  عربي ودولي
اشتباك بين القوات التركية ومسلحين أكراد
[02/نوفمبر/2017] اسطنبول - سبأ:

قالت مصادر أمنية وطبية إن أربعة من أفراد الأمن التركي وأربعة مسلحين أكراد قتلوا في اشتباك وقع في وقت مبكر صباح اليوم الخميس قرب الحدود بين شمال العراق وجنوب شرق تركيا.

وأضافت المصادر أن القوات التركية شنت عملية مدعومة بطائرات هليكوبتر للبحث عن أي أعضاء آخرين في حزب العمال الكردستاني كانوا يسعون لعبور الحدود إلى منطقة شمدينلي الجبلية في إقليم هكاري.

وذكرت المصادر أن جنديين تركيين وحارسي أمن محليين قتلا في الاشتباك إلى جانب أربعة من أعضاء حزب العمال الكردستاني.
سبأ
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