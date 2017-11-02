محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني يدين جريمة سوق سحار في صعدة صنعاء - سبأ:



أدان المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق عشرات المواطنين في سوق شعبي بمديرية سحار محافظة صعدة.



واستهجن المجلس الأعلى في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه تعمد تحالف العدوان استهداف أماكن التجمعات العامة كالأسواق والمدارس وصالات المناسبات غير آبه بما تخلفه تلك الجرائم في ظل صمت دولي يشجعها على ارتكاب المزيد .



وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية وكل الأنظمة والحكومات المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة على ما يرتكبه النظام السعودي وحلفائه بحق اليمن أرضاً وإنساناً .



ودعا البيان كل الناشطين والمعنيين بالشأن الإنساني في العالم إلى إدانة وفضح جرائم النظام السعودي وحلفائه في اليمن.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ