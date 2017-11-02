عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا بالضّفة الغربية الضّفة الغربية - سبأ:



اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 15 مواطنًا فلسطينيا في مداهمات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضّفة الغربية المحتلة.



وأعلن الاحتلال أنّ المعتقلين مطلوبون لأجهزته الأمنية، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.



وأوضح النّاشط الإعلامي محمد عوض لوكالة أنباء "صفا" الفلسطينية أنّ قوّات الاحتلال اعتقلت أربعة شبّان بعد اقتحام منازلهم في البلدة وهم: سيف أبو دية وشقيقه محمد وأحمد الصليبي وأنور عوض.



وفي مخيم العروب شمال الخليل، اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الشاب حسن ماضي شقيق الشهيد عمر ماضي، فيما اعتقلت المواطن فضل ارفاعية ونجله معتز بعد اقتحام منزلهما في ضاحية البلدية بمدينة الخليل، ومصادرة مخرطة يملكانها.



وفي مدينة يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوّة عسكرية من جيش الاحتلال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين أنس الهريني بعد اقتحام منزل عائلته.



وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية بلدة قباطية، واعتقلت مواطنًا بعد تفتيش منزله واستجواب ساكنيه.



وداهم جنود الاحتلال منزل المواطن بسام أبو الرب وفتشوه وخربوا محتوياته واعتقلوا نجله أحمد، وانتشروا في الشوارع والأزقة.



كما انتشر جنود الاحتلال على مداخل بلدة قباطية لساعات.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ