محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حكومة الشباب تستنكر استمرار العدوان في ارتكاب المجازر صنعاء -سبأ:



استنكرت حكومة شباب اليمن المستقل استمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية في ارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين ضاربة كل قيم ومبادئ الإنسانية عرض الحائط.



ونددت حكومة الشباب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة بالجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان في سوق علاف بمديرية سحار محافظة صعده وراح ضحيتها 29 شهيدا و28 جريحا.



وأوضح البيان أن التحالف لم يكتف بتلك الجريمة فحسب بل عمد في اليوم نفسه إلى استهداف سيارة مواطنين أثناء مرورها بالخط العام بمنطقة غافرة في مديرية الظاهر ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.



وأكد البيان أن هذه المجازر تضاف إلى سجل القتل اليومي المُمنهج لتحالف العدوان بحق الشعب اليمني ، محملاً مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مسؤولية ما يرتكب من جرائم يومية بحق النساء والأطفال والشيوخ في ديارهم.



و دعا البيان إلى محاكمة الدول المشاركة في التحالف بقيادة السعودية دولياً وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان عن مجازرها الوحشية بحق الشعب اليمني وتدمير المنازل والمنشآت والبنى التحتية في مختلف المحافظات .

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ