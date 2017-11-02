عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع 20 شخصًا في انفجار محطة توليد الكهرباء بالهند نيودلهي- سبأ:



أدى حادث انفجار بإحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بولاية أوتار براديش بالهند إلى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.



وقال نائب المدير العام للشرطة المحلية في الولاية أناند كومار إن الحادث وقع في محطة (إن.تي.بي.سي) لتوليد الكهرباء التي تعمل بمادة الفحم ونتيجة لتراكم الرماد في الفرن تزايد حجم الضغط عليها مما تسبب في الانفجار واشتعال النيران.



وأكدت السلطات الهندية في بيان لها أن حادث الانفجار بالمحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 1550 ميجاوات والتي تمد تسع ولايات هندية بالطاقة الكهربائية قد يتسبب في حدوث انقطاع للتيار الكهربائي مشيرة إلى أنه سيتم استنفار محطات أخرى لتدارك النقص الذي قد يحصل في مجال الإمدادات.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ