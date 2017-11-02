محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر مسئول بالخارجية يدين استهداف سوق علاف في سحار صنعاء- سبأ:



أدان مصدر مسئول بوزارة الخارجية الجرائم الوحشية للعدوان السعودي الأمريكي واستمراره في استهداف المدنيين وآخرها جريمة الحرب في سوق علاف بمديرية سحار محافظة صعدة .



وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) : " إن الجريمة التي راح ضحيتها 29 شهيداً و28 جريحاً تؤكد حقيقة أن العدوان السعودي وتحالفه جاء لقتل الشعب اليمني وتدمير أرضه ، وإن ما صرح به ولي عهد دولة العدوان السعودية مؤخرا وما أعقبه من اجتماع لوزراء خارجية ورؤساء أركان مايسمى دول تحالف العدوان يؤكد هذه الحقيقة وينفي مزاعم إعادة شرعية فاشلة منتهية دستوريا " .



وأضاف المصدر : " على دول العدوان أن تنتظر رداً قاسيا في قادم الأيام يحمل بصمات الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل المتطوعين للانتقام للشهداء من الأطفال والنساء وكبار السن الذين يرتكب طياروا العدو السعودي الجبان جرائم حربهم المسعورة بحقهم " .



ودعا المصدر الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم في الحفاظ على هيبة واحترام القانون الإنساني الدولي واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة التي أُهينت من قبل دولتي العدوان السعودي الإماراتي اللتان تعتقدان بأنه يمكنهما شراء صوت الضمير الإنساني وقتل مبدأ العدالة والمحاسبة بأموالهما .



وأكد المصدر أن الشعب اليمني سيقتص لكل نفس أزهقت و قطرة دم أريقت خلال هذا العدوان الهمجي الغادر

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ