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آخر تحديث: الخميس، 02 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:10:54ص
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استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة بانه كالوتي التي تزور اليمن حاليا.
مصرع 20 شخصًا في انفجار محطة توليد الكهرباء بالهند
أدى حادث انفجار بإحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية بولاية أوتار براديش بالهند إلى مصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة 100 آخرين.
الأمم المتحدة تجدد دعوتها الولايات المتحدة لرفع حظرها الاقتصادي عن كوبا
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حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمساء بملعب "ويمبلي"، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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  رياضة
وفاق سطيف يتوج بكأس السوبر الجزائري
[02/نوفمبر/2017]
الجزائر- سبأ:

 توج وفاق سطيف بطل الدوري الجزائري لكرة القدم في الموسم الماضي بباكورة ألقابه هذا الموسم بعدما أحرز لقب كأس السوبر الجزائري لكرة القدم، إثر تغلبه على شباب بلوزداد حامل لقب الكأس بركلات الترجيح 4 - 2 .

وانتهت المباراة في وقتها الرسمي بالتعادل السلبي، لكن ركلات الترجيح ابتسمت في النهاية لوفاق سطيف، حيث أضاع محمد نعماني ومحمد أمين حامية ركلتين لشباب بلوزداد، فيما أضاع عبد المؤمن جابو ركلة واحدة لوفاق سطيف.

والتتويج هو الثاني لوفاق سطيف بعد عام 2015، ليخلف اتحاد الجزائر في السجل.

سبأ
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