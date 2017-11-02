محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القيادة القُطرية لحزب البعث تدين الصمت العالمي على جرائم العدوان صنعاء- سبأ:



أدانت القيادة القُطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قُطر اليمن صمت الهيئات والمنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان إزاء استمرار مجازر العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.



وأدانت القيادة القطرية للحزب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بأشد العبارات سلسلة المجازر والجرائم التي يرتكبها طيران العدوان بحق المواطنين وآخرها مجزرة سوق علاف بمديرية سحار محافظة صعدة .



ودعا البيان العالم لتحمل مسئوليته القانونية والأخلاقية إزاء ما حلّ بالشعب اليمني نتيجة العدوان الغاشم والحصار الجائر المفروض عليه من قبل قوى العدوان ، مؤكداً أن كل هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم .

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ