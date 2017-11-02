رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دوري أبطال أوروبا..توتنهام يذل ريال مدريد بثلاثية ويتأهل لثمن النهائي عواصم- سبأ:



حقق فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء أمساء بملعب "ويمبلي"، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وسجل ثلاثية الفريق اللندني ديلي آلي "هدفان"، وكريستيان إيريكسن في الدقائق 27، و56، و65 على التوالي، بينما أحرز رونالدو هدف الملكي الوحيد بالدقيقة 80، لينال بطل أوروبا الخسارة الثانية على التوالي هذا الأسبوع بعد سقوطه أمام جيرونا في "الليجا".



وانتزع توتنهام صدارة المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، ليضمن التأهل لدور الـ 16، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 7 نقاط، وخلفه بوروسيا دورتموند الألماني بنقطتين، وأبويل نيقوسيا برصيد نقطة يتيمة، بعد تعدلهما بهدف لمثله.



واستعاد الفريق الإنجليزي قوته الهجومية بعودة هدافه هاري كين بجوار ديلي آلي في خط الهجوم، وتفوق الفريق الإنجليزي كثيرًا وفاجأ الملكي منذ البداية، ووجد الطريق إلى مرمى الريال سهلاً، ولكن هاري كين، ووينكس أضاعا أكثر من فرصة بسبب الرعونة في إنهاء الهجمات.



واقتنص مانشستر سيتي الإنجليزي فوزًا ثمينًا من موقعته أمام مضيفه نابولي الإيطالي برباعية لهدفين، على ملعب "سان باولو"، في المجموعة السادسة.



وسجل أهداف مانشستر سيتي نيكولاس أوتاميندي في الدقيقة 34، وجون ستونز بالدقيقة 48، وسيرجيو أجويرو في الدقيقة 69، ورحيم سترلينج بالدقيقة 92، فيما أحرز كل من لورنزو إنيسيني في الدقيقة 21، وجورجينيو بالدقيقة 62 (من ركلة جزاء) هدفي نابولي.



وضمن مانشستر سيتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بعدما ارتفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، وبفارق 3 نقاط عن شاختار دونتسك الأوكراني الذي فاز بدوره على فينوورد الهولندي بثلاثية لهدف، فيما بقي نابولي ثالثاً برصيد 3 نقاط، وفقد أمله نظرياً في بلوغ دور الـ 16.



وانفرد ليفربول الإنجليزي بصدارة المجموعة الخامسة، بعدما حقق القوز على مضيفه ماريبور السلوفيني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد".



وسجل أهداف ليفربول، محمد صلاح في الدقيقة 49، وإيمري كان بالدقيقة 64، ودانييل ستوريدج في الدقيقة 90، ليرتفع رصيد "الريدز" إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يقبع ماريبور بالمركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، علماً أن إشبيلية الإسباني فاز في نفس المجموعة على ضيفه سبارتاك موسكو الروسي بهدفين لواحد، ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، ويتجمد رصيد الخاسر عند 5 نقاط بالمركز الثالث.



بدوره، حقق بورتو البرتغالي فوزاً مهماً بثلاثية لهدف على ضيفه لايبزيج الألماني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "الدراجاو" ضمن منافسات المجموعة السابعة.



وبهذه النتيجة رفع بورتو رصيده إلى 6 نقاط، ارتقى بها لوصافة المجموعة، خلف بشكتاش التركي المتصدر وله 10 نقاط، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 4 نقاط ليتراجع للمركز الثالث، وبفارق نقطتين فحسب عن موناكو الفرنسي الأخير صاحب النقطتين.



وافتتح أصحاب الأرض التسجيل أولاً عن طريق اللاعب المكسيكي إكتور إريرا في الدقيقة 14، لكن الضيوف سجلوا هدف التعادل بالدقيقة 48 عبر الألماني تيمو فيرنر، إلا أن البرتغالي دانيلو بيريرا أعاد التقدم لبورتو بهدف ثان في الدقيقة 62، ثم عزز الأوروجوياني ماكسميليانو بيريرا أفضلية بورتو بهدف ثالث بالدقيقة 93.



وكان بشكتاش وموناكو تعادلا بهدف لكل منهما.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ