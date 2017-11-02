حزب الحرية التنموي يستنكر جريمة العدوان في سوق سحار بصعدة [02/نوفمبر/2017] صنعاء- سبأ:



استنكرت الأمانة العامة لحزب الحرية التنموي الجريمة البشعة التى ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي في سوق بمديرية سحار محافظة صعدة .



وحملت الأمانة العامة للحزب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه دول تحالف العدوان وأدواتها والأمم المتحدة ومجلس الأمن كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم وتبعات استمرار العدوان والحصار الذي يطال اليمن أرضاً وإنساناً في ظل صمت دولي وأممي مريب ومخز .



ودعا البيان المجتمع الدولي وكل القوى الحرة في العالم إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان غاشم وحصار شامل واستهداف كل شبر في اليمن بالأسلحة المحرمة دولياً .



وأكد البيان أحقية الشعب اليمني في الدفاع عن أرضه وعرضه ومكتسباته ومقدراته , وحث كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية و حكماء وعقلاء اليمن على تعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة العدوان .



ودعا البيان إلى الاستمرار في النفير العام ورفد الجبهات بالمال والرجال , مثمنا دور وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية وصمودهم الأسطوري في وجه أعتى عدوان وآلة حرب عرفها التاريخ الإنساني .

سبأ