اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمم المتحدة تجدد دعوتها الولايات المتحدة لرفع حظرها الاقتصادي عن كوبا نيويورك- سبأ:



دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا في قرار تبنته اليوم الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الاقتصادي والمالي الذي تفرضه على كوبا.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن القرار حظي بتأييد 191 دولة عضو في الأمم المتحدة فيما انفردت الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي بمعارضته.



يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى منذ العام 1991 وبشكل دوري كل عام قرارا مماثلا يدعو واشنطن لرفع الحظر غير المبرر الذي تفرضه على هافانا منذ العام 1959.



وأكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز خلال النقاش أن ” الولايات المتحدة تقف وحيدة في هذا الملف ضد كوبا ” موضحا ان واشنطن ” تضرب عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة”.



وندد رودريغيز بشدة بالتصريحات “غير اللائقة” للسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي خلال الجلسة والتي هاجمت فيه القرار والمصوتين عليه.



وتواصل الولايات المتحدة حصارها الجائر على كوبا على الرغم من موقفها في العام 2014 والذي أدى إلى تحسن نسبي في العلاقات الدبلوماسية الثنائية وتخفيف الحظر التجاري.

سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ