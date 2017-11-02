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آخر تحديث: الخميس، 02 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:10:54ص
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السلطة المحلية بذمار تدين مجزرة سوق علاف وتدعو لرفد الجبهات
[02/نوفمبر/2017]
ذمار- سبأ:

 أدانت السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة ذمار، المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الامريكي في سوق علاف بمديرية سحار بصعدة و راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

واعتبرت في بيانات تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه الجريمة امتدادا لجرائم الحرب والإبادة الممنهجة التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونصف.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة وغيرها من المجازر تؤكد دموية العدوان وإمعانه في استهداف المدنيين دون أي وازع ديني أو إنساني.. مؤكدة أن هذه الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا وتلاحما وقوة في مواجهته.

وجددت استنكارها لمواقف المجتمع الدولي وصمته المخزي تجاه هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان في اليمن، معتبرة ذلك تواطؤ مع العدوان وارتهان للمصالح على حساب المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية.

وحثت البيانات الشعب اليمني على تعزيز التلاحم والإصطفاف ورفد الجبهات بالرجال والمال، والتصدي لمخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وشعبا وحضارة وتاريخ.

ودعت البيانات شعوب العالم الحر للوقوف إلى جانب الشعب اليمني والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار والتحقيق في كل الجرائم التي ارتكبها بحق اليمن.

سبأ
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