عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار داخل متجر بولاية كولورادو الأميركية واشنطن- سبأ:



قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون اليوم جراء إطلاق نار داخل متجر وول مارت في إحدى ضواحي مدينة دنفر في ولاية كولورادو الأميركية.



ونقلت رويترز عن مصدر في شرطة منطقة ثورنتون قوله: “إن عددا من الناس سقطوا وما زلنا نحاول التعرف على حالتهم” مشيرا إلى أنه تم استدعاء الشرطة إلى المتجر وحين وصلت إلى الموقع كان إطلاق النار قد توقف فيما لا يزال الموقف غير واضح.



وأظهر تسجيل مصور على تويتر متجر وول مارت الذي يقع في مجمع كبير يضم سلاسل متاجر ومنافذ بيع خاليا من الجميع عدا ضباط الشرطة المسلحين.



وكان أكثر من 50 شخصا قتلوا وأصيب عشرات آخرون جراء إطلاق نار في حفل موسيقي بمدينة لاس فيغاس الأميركية مطلع الشهر الماضي.



وتسجل الولايات المتحدة سنويا مقتل أكثر من 33 ألف شخص بالرصاص في حوادث وجرائم متصلة بحمل السلاح وفق دراسة نشرت أخيرا حيث يؤشر ذلك إلى حجم الأزمات التي يعاني منها المجتمع الأميركي والتي تتفاقم بشكل مستمر في ظل استمرار السياسات الاجتماعية والثقافية للإدارات الأميركية المتعاقبة على مستوى الداخل الأميركي إضافة إلى السياسات الخارجية الداعمة للإرهاب والحروب وافتعال الأزمات والنزاعات على مستوى العالم.





سبأ [02/نوفمبر/2017]سبأ