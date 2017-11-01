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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 11:41:21م
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  محلي
مصرع عدد من المرتزقة باستهداف مواقع لهم بتعز
[01/نوفمبر/2017]
تعز - سبأ :

لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وأصيب أخرين اليوم بقصف صاروخي ومدفعي على مواقع لهم بمحافظة تعز.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع عدد من المرتزقة في قصف مدفعي استهدف مواقعهم شمال يختل بالمخا.

وأشار المصدر إلى أنه تم إعطاب آلية عسكرية في قصف مدفعي على تجمعات للمرتزقة وآلياتهم بالجحملية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما استهدفت القوة الصاروخية تحصينات للمرتزقة في الكدحة.

وذكر المصدر أن قصف مدفعي استهدف تحصينات المرتزقة في جبل الهان بالضباب وتجمعات لهم في منطقة الصيار بالصلو.

سبـأ
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