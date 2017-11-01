[01/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
أدانت رابطة علماء اليمن المجازر الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، وأخرها مجزرة سوق علاف بمديرية سحار بصعدة.
وأشارت رابطة علماء اليمن في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن هذا الإجرام والوحشية والإنتهاك السافر لكل الحرمات والقيم والمبادئ الدينية والأعراف الإنسانية يفرض على كل أبناء الأمة الإسلامية التحرك المسؤول والجاد والقيام بفريضة الجهاد لدفع الظالمين ونصرة المستضعفين.
وحمل علماء اليمن الصامتين والمتفرجين من علماء العالم الإسلامي وأبناء الشعوب العربية والإسلامية مسؤولية إستمرار جرائم تحالف العدوان بحق الشعب اليمني.. معتبرين الصمت المطبق وعدم الصدع بالحق مشاركة في إرتكاب الجرائم.
ودعت رابطة علماء اليمن، كافة أبناء الشعب اليمني إلى وحدة الصف وجمع الكلمة والتصدي للعدوان السافر .. كما دعت إلى مزيد من الدعم للمرابطين في مواجهة العدوان.
وأكد البيان وقوف علماء اليمن الكامل مع أبناء الشعب الفلسطيني وسائر المستضعفين من شعوب الأمة العربية والإسلامية.
سبـأ