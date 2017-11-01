محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللقاء المشترك يدين مجزرة سوق علاف ويطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية صنعاء - سبأ :

أدانت أحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات المجزرة المروعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم في سوق علاف بمحافظة صعدة.



واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذه المجزرة إيغال من العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي في قتل المدنيين وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.. مؤكدة أن هذه المجزرة جريمة حرب تضاف إلى مسلسل جرائم تحالف العدوان.



وطالبت أحزاب اللقاء المشترك بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم تحالف العدوان في اليمن.



ونددت بصمت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ووقوفها موقف المتفرج إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يومية.



ودعت المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية والأحزاب والتكتلات السياسية الشريفة في أنحاء العالم إلى إدانة مجازر العدوان بحق اليمنيين والعمل على محاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب.



وحث البيان القوى والتكتلات والأحزاب السياسية اليمنية على تحمل مسئوليتها السياسية والإنسانية والعمل على فضح جرائم العدوان ومواجهته.



كما دعا قيادات القوى السياسية المغرر بها للالتحاق بالصف الوطني وإدانة هذا العدوان والدفاع عن اليمن ضد هذا العدوان الغاشم الذي لا يستثني احد.



وجدد اللقاء المشترك الدعوة للحوار اليمني اليمني بين كافة الفرقاء السياسيين لقيادة الوطن إلى بر الأمان والانتصار لليمن والحفاظ على وحدته واستقلاله وسيادته.. داعيا في الوقت ذاته الجيش واللجان الشعبية للثأر لدماء الأبرياء منذ بداية العدوان.

سبـأ [01/نوفمبر/2017]سبـأ