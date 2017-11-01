محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المكتب السياسي لأنصار الله يدين مجزرة سوق علاف في سحار صنعاء - سبأ :

أدان المكتب السياسي لأنصار الله بأشد العبارات الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في مختلف المحافظات وآخرها مجزرة سوق علاف بمديرية سحار بصعدة .



وحمّل المكتب السياسي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية إستمرار المجازر بحق الشعب اليمني التي ما كان لها أن تستمر لولا الصمت المشترى بأموال النفط المدنسة .



واعتبر البيان هذه المجازر والجرائم دليلاً وشاهداً على إفلاس هذا العدوان وفشله الذريع وتخبطه الواضح ونفسية قياداته النازعة إلى الإجرام .



وقال البيان " إن المكتب السياسي يشد على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية في الرد المشروع على هذه الجرائم التي يتعرض لها بلدنا وشعبنا لمدة تقارب الثلاثة أعوام " .



ودعا البيان الشعب اليمني إلى مزيد من التحرك ورفد الجبهات بالمال والرجال للدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان الغاشم بما يكفل للشعب حقه المشروع في الحياة الآمنة والكريمة والحرة.

سبـأ [01/نوفمبر/2017]سبـأ