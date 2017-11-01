محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة حجة يتفقد سير العمل في عدد من مكاتب البريد حجة - سبأ :

تفقد وكيل محافظة حجة عادل شلي اليوم سير العمل في عدد من مكاتب منطقة بريد حجة والخدمات التي يقدمها للمواطنين .



واطلع الوكيل شلي خلال زيارته لمكتب البريد الرئيسي ومكاتب النصيرية و منطقة الأمان بمديرية نجرة و عبس و الربوع بمنطقة بني حسن ، على سير عملية صرف نص الراتب المقر لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومتقاعدي وزارة الداخلية والإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية الصرف .



واستمع وكيل المحافظة إلى شرح من قبل مدير منطقة بريد حجة خالد الداعري حول سير العمل في تلك المكاتب بأقسامها المختلفة والخدمات التي تقدمها للمواطنين... مشيرا إلى أن عدد عمليات السحوبات النقدية في جميع مكاتب بريد المحافظة خلال الفترة من 15 – 31 أكتوبر المنصرم بلغت 11 ألفاً و875 عملية بمبلغ إجمالي 342 مليوناً و898 ألف ريال .



وأكد الداعري أن تلك العمليات التي قام بتغذيتها بالسيولة النقدية المكتب الرئيسي بالمحافظة تمت بكل سهولة ويسر .. لافتاً إلى حرص المنطقة على الارتقاء بخدماتها التي تلبي تطلعات أبناء المحافظة .



فيما أشار وكيل المحافظة إلى الأهمية الاقتصادية التي تكتسبها مكاتب البريد في رفد خزينة الدولة بالإيرادات وكذا تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم أو إيداعاتهم المالية الأمر الذي يسهم في تحقيق نوع من الاستقرار المالي خاصة في ظل الأوضاع الراهنة بالوطن جراء العدوان الغاشم والحصار الجائر .



وأشاد بجهود قيادة وموظفي منطقة بريد المحافظة وحرصهم على استمرار العمل رغم الظروف الاستثنائية ، مؤكداً دعم قيادة المحافظة لتوجهات ورؤى إدارة البريد المتعلقة بالارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على تذليل العصوبات التي قد تعترض سير عمل مكاتب البريد في مختلف مديريات المحافظة .

سبـأ [01/نوفمبر/2017]سبـأ