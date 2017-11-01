استعراض ماهية نظام التعليم الإلكتروني في ورشة تقييمية بجامعة 21 سبتمبر

صنعاء - سبأ :

تواصلت بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بصنعاء اليوم ورشة العمل الأولى لتقييم الجانب الأكاديمي للعام الجامعي 2016 - 2017 والتدريب على نظام التعليم الإلكتروني.

واستعرضت الورشة في قسمها التدريبي ماهية نظام التعليم الإلكتروني والآلية التي يتم تطبيقها والإضافات الجديدة المتبعة في هذا النظام وأهم مميزاته التي توفر الجهد والوقت وتزيد من فرص التواصل بين المدرس والطالب.



كما استعرضت آلية استعمال وسائل العرض الإلكترونية واستخداماتها بالإضافة إلى عمل نماذج تدريبية للكادر الأكاديمي على هذه الوسائل.



وتطرق مشرف الورشة الدكتور سليم الرياشي إلى أهم متطلبات العمل للخروج بالنتائج المتوخاة لتطوير العملية التعليمية والأكاديمية وفق احدث السبل المتبعة.

[01/نوفمبر/2017]سبـأ