ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:23:43م
رئيس الوزراء يستقبل المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة
استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة بانه كالوتي التي تزور اليمن حاليا.
الاعلان عن استلام حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني معابر قطاع غزة
اعلن رسميا صباح اليوم الاربعاء عن استلام حكومة الوفاق الفلسطينية معابر قطاع غزة وهي معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة ومعبر بيت حانون ايريز شمال القطاع وذلك في اطار خطوات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.
شركة صينية تنافس سامسونغ بتصنيع شاشات المستقبل
أعلنت شركة بي او أيه "BOE" الصينية عزمها افتتاح مصنع جديد للشاشات المرنة التي ستشكل المنافس الأول لشاشت OLED القابلة للطي التي تطورها سامسونغ.
كوريا الجنوبية تستقبل الشعلة قبل استضافة ألعاب 2018 الشتوية
وصلت الشعلة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية اليوم لتبدأ رحلتها حتى انطلاق دورة الألعاب 2018 في بيونجتشانج مع ثقة المنظمين أنها ستمثل عصرًا جديدًا للألعاب الشتوية في آسيا.
آخر الأخبار:
مصرع خمسة من المرتزقة بمديرية صرواح في مأرب
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن اثني عشر غارة على صعدة
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
النائب العام يؤكد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والرقابة في مكافحة الفساد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
النائب العام يؤكد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والرقابة في مكافحة الفساد
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

عقد بمكتب النائب العام اليوم، ندوة حول " مكافحة الفساد القضائي في التقارير الدولية والإجراءات اللازمة لتعزيز معايير العدالة" بمشاركة عدد من رؤساء ووكلاء النيابة العامة، وعدد من أعضاء الهيئات الرقابية.

وفي إفتتاح الندوة أكد النائب العام القاضي عبدالعزيز البغدادي على ضرورة مكافحة الفساد والتصدي لكافة أدواته التي ماتزال قوى العدوان تراهن عليها ومن خلالها على إضعاف الدولة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الوعي والرقابة المؤسسية والمجتمعية في مكافحة الفساد وإفشال خطط العدوان في إفراغ المؤسسات من الكفاءات القادرة على إدارتها والرقي بإدائها.

ولفت النائب العام إلى أن القضاء يعتبر الركيزة الأولى في مكافحة الفساد وتطبيق القانون، وأن على الجميع تنفيذ قراراته وفي مقدمتها ما يخص مقارعة الفساد.

وأكد أهمية الاستفادة من تجارب البلدان التي استعانت بالمجتمع في تقييم أوضاع القضاء ومسلك القضاة وما نتج عن ذلك من رفد المؤسسة القضائية بعناصر جديدة تتوفر فيها ملكة القضاة من بين المحامين والقانونيين.

وأوضح أن المؤسسة القضائية شأنها شأن أي سلطة ينبغي أن تكون تحت الرقابة المجتمعية باعتبارها ملك المجتمع وليست ملك منتسبيها.

من جهته استعرض عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد سليم السياني ملخصا لعدد من التقارير الدولية الصادرة مؤخرا حول الفساد في القضاء في عدد من دول العالم.

وأشار إلى أن هذه التقارير صادرة من جهات مستقلة وتعتمد مبادئ النزاهة والشفافية وتقوم على مسوحات ميدانية لشرائح واسعة من المتقاضين في تلك الدول، ومنها اليمن.

فيما أكد مستشار المجلس السياسي الأعلى الدكتور احمد عبدالملك حميدالدين، على أهمية استقراء القضاء اليمني من واقع مسؤولياته باعتباره صاحب السلطة الدستورية والقانونية في مواجهة الفساد وتحقيق معايير افضل للعدالة.

وأوضح أن معايير المسوح الدولية للتقييم جاءت للمساعدة في تحسين العمل ورفع الأداء الحقيقي في مواجهة ظاهرة كبيرة ومنتشرة كالفساد، وباعتبار الخصوم يميلون لانتقاد القضاء بشكل عام بحسب ما يرونه من إنصاف لهم أو عليهم.

وفي ختام الندوة طرحت عدد من المداخلات التي أكدت في مجملها أهمية مواجهة الفساد للحد من تأثيراته السلبية على أداء مؤسسات الدولة في ظل العدوان والحصار.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مصرع خمسة من المرتزقة بمديرية صرواح في مأرب
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن اثني عشر غارة على صعدة
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
قنص ثلاثة من المرتزقة وقصف مدفعي يستهدف تجمعاتهم بالجوف
مناقشة إجراءات تنفيذ برامج وأنشطة منظمة رعاية الأطفال بمحافظة حجة
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات في نهم
محلي صعدة يدين جريمة العدوان في سوق الليل بمديرية سحار
طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على صرواح بمحافظة مأرب
قصف مدفعي على تجمعات لمرتزقة العدوان في عسيلان شبوة
وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان في سوق علاف بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن اثني عشر غارة على صعدة
[01/نوفمبر/2017]
محلي صعدة يدين جريمة العدوان في سوق الليل بمديرية سحار
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على صرواح بمحافظة مأرب
[01/نوفمبر/2017]
وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان في سوق علاف بصعدة
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
[01/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by