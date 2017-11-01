ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:23:43م
رئيس الوزراء يستقبل المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة
استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة بانه كالوتي التي تزور اليمن حاليا.
الاعلان عن استلام حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني معابر قطاع غزة
اعلن رسميا صباح اليوم الاربعاء عن استلام حكومة الوفاق الفلسطينية معابر قطاع غزة وهي معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة ومعبر بيت حانون ايريز شمال القطاع وذلك في اطار خطوات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.
شركة صينية تنافس سامسونغ بتصنيع شاشات المستقبل
أعلنت شركة بي او أيه "BOE" الصينية عزمها افتتاح مصنع جديد للشاشات المرنة التي ستشكل المنافس الأول لشاشت OLED القابلة للطي التي تطورها سامسونغ.
كوريا الجنوبية تستقبل الشعلة قبل استضافة ألعاب 2018 الشتوية
وصلت الشعلة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية اليوم لتبدأ رحلتها حتى انطلاق دورة الألعاب 2018 في بيونجتشانج مع ثقة المنظمين أنها ستمثل عصرًا جديدًا للألعاب الشتوية في آسيا.
آخر الأخبار:
مصرع خمسة من المرتزقة بمديرية صرواح في مأرب
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن اثني عشر غارة على صعدة
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
النائب العام يؤكد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والرقابة في مكافحة الفساد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة إجراءات تنفيذ برامج وأنشطة منظمة رعاية الأطفال بمحافظة حجة
[01/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ :



ناقش وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي اليوم مع مدير مكتب منظمة رعاية الأطفال بالمحافظة خالد العليمي إجراءات تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة في مجالات الصحة والغذاء و المياه والإصحاح البيئي بتكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون دولار .

وبحث اللقاء الذي حضره مدراء عموم الصحة العامة الدكتور أيمن مذكور والوحدة التنفيذية للنازحين خالد العبالي و الإحصاء عبدالمجيد موانس ، الرؤى المستقبلية للمنظمة والمتعلقة بتعزيز حق الأطفال في المجتمع وسبل تمكينهم من حماية أنفسهم .

وفي اللقاء أوضح العليمي أن المنظمة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الصحة تشمل التوعية الصحية والاستجابة السريعة لمحافظة الكوليرا وتأهيل عدد من المرافق الصحية في مديريات الشغادرة ، بني قيس ، نجره، وضره ، كعيدنة ، كشر ، عبس ، كحلان عفار .

وأشار إلى أنه المنظمة تعتزم توزيع نحو ثلاثة آلاف و 500 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجا في عدد من المديريات، كما تعتزم في مجال المياه الإصحاح البيئي تنفيذ مشاريع بناء خزانات مياه للمدارس ومخيمات النازحين والوحدات الصحية في مديريات الشغادرة وبني قيس وكحلان عفار .

و أكد وكيل أول المحافظة أهمية التعاون بين المنظمة والجهات الرسمية لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في القطاع الصحي الذي يعاني من تدني بعض خدماته سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

و شدد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والسلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ أي مشاريع أو أنشطة إغاثية بما يضمن وصولها إلى الفئات المستحقة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مصرع خمسة من المرتزقة بمديرية صرواح في مأرب
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن اثني عشر غارة على صعدة
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
النائب العام يؤكد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والرقابة في مكافحة الفساد
قنص ثلاثة من المرتزقة وقصف مدفعي يستهدف تجمعاتهم بالجوف
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات في نهم
محلي صعدة يدين جريمة العدوان في سوق الليل بمديرية سحار
طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على صرواح بمحافظة مأرب
قصف مدفعي على تجمعات لمرتزقة العدوان في عسيلان شبوة
وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان في سوق علاف بصعدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن اثني عشر غارة على صعدة
[01/نوفمبر/2017]
محلي صعدة يدين جريمة العدوان في سوق الليل بمديرية سحار
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على صرواح بمحافظة مأرب
[01/نوفمبر/2017]
وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان في سوق علاف بصعدة
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
[01/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by