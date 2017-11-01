محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إجراءات تنفيذ برامج وأنشطة منظمة رعاية الأطفال بمحافظة حجة حجة - سبأ :





ناقش وكيل أول محافظة حجة هلال الصوفي اليوم مع مدير مكتب منظمة رعاية الأطفال بالمحافظة خالد العليمي إجراءات تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة في مجالات الصحة والغذاء و المياه والإصحاح البيئي بتكلفة تقديرية تبلغ 12 مليون دولار .



وبحث اللقاء الذي حضره مدراء عموم الصحة العامة الدكتور أيمن مذكور والوحدة التنفيذية للنازحين خالد العبالي و الإحصاء عبدالمجيد موانس ، الرؤى المستقبلية للمنظمة والمتعلقة بتعزيز حق الأطفال في المجتمع وسبل تمكينهم من حماية أنفسهم .



وفي اللقاء أوضح العليمي أن المنظمة تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الصحة تشمل التوعية الصحية والاستجابة السريعة لمحافظة الكوليرا وتأهيل عدد من المرافق الصحية في مديريات الشغادرة ، بني قيس ، نجره، وضره ، كعيدنة ، كشر ، عبس ، كحلان عفار .



وأشار إلى أنه المنظمة تعتزم توزيع نحو ثلاثة آلاف و 500 سلة غذائية للأسر الأشد احتياجا في عدد من المديريات، كما تعتزم في مجال المياه الإصحاح البيئي تنفيذ مشاريع بناء خزانات مياه للمدارس ومخيمات النازحين والوحدات الصحية في مديريات الشغادرة وبني قيس وكحلان عفار .



و أكد وكيل أول المحافظة أهمية التعاون بين المنظمة والجهات الرسمية لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في القطاع الصحي الذي يعاني من تدني بعض خدماته سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



و شدد على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية والسلطة المحلية بالمحافظة لتنفيذ أي مشاريع أو أنشطة إغاثية بما يضمن وصولها إلى الفئات المستحقة.

سبـأ [01/نوفمبر/2017]سبـأ