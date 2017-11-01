[01/نوفمبر/2017]
مأرب - سبأ :
لقي سبعة من قيادات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم ضمن عشرات القتلى والجرحى بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عشرات المرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في جبهة نهم بينهم سبعة من القادة حصلت (سبأ) على أسمائهم هم :
1ـ القيادي المدعو علي سعيد مجوحان
2ـ القيادي المدعو علي القانص
3ـ القيادي المدعو عبدالرحمن بن امين علي الحميري
4ـ القيادي المدعو يونس السمان الجعشني
5ـ القيادي المدعو نصر نعمان
6ـ القيادي المدعو سليمان الحكمي
7ـ القيادي المدعو يونس الهاملي
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