محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محلي صعدة يدين جريمة العدوان في سوق الليل بمديرية سحار صعدة - سبأ :

أدان المجلس المحلي بمحافظة صعدة اليوم الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم في سوق الليل بمديرية سحار وراح ضحيتها 29 شهيداً و 28 جريحاً .



واستنكر محلي صعدة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه استمرار العدوان في استهداف المدنيين بشكل متعمد في مختلف المحافظات وخصوصاً صعدة وارتكابه أبشع الجرائم والمجازر المروعة فضلا عن استهداف المنازل والمزارع و الممتلكات العامة والخاصة .



وأشار البيان إلى أن الدماء التي سفكها طيران العدوان لن تسقط بالتقادم وستظل وصمة عار على جبين كل من يتشدق بحقوق الإنسان في حين تمثل هذه الجريمة أكبر انتهاك لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية .



ودعا البيان الشعب اليمني إلى مزيد من التلاحم والتكاتف في مواجهة العدوان الغاشم وإفشال مخططاته ومؤامراته التدميرية ، لافتاً إلى أن أبناء اليمن الصامدون لم يعولوا يوماً على الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لإيقاف العدوان فتواطؤهما معه جلي

سبـأ [01/نوفمبر/2017]سبـأ