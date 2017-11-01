ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 09:23:43م
رئيس الوزراء يستقبل المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة
استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة بانه كالوتي التي تزور اليمن حاليا.
الاعلان عن استلام حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني معابر قطاع غزة
اعلن رسميا صباح اليوم الاربعاء عن استلام حكومة الوفاق الفلسطينية معابر قطاع غزة وهي معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة ومعبر بيت حانون ايريز شمال القطاع وذلك في اطار خطوات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.
شركة صينية تنافس سامسونغ بتصنيع شاشات المستقبل
أعلنت شركة بي او أيه "BOE" الصينية عزمها افتتاح مصنع جديد للشاشات المرنة التي ستشكل المنافس الأول لشاشت OLED القابلة للطي التي تطورها سامسونغ.
كوريا الجنوبية تستقبل الشعلة قبل استضافة ألعاب 2018 الشتوية
وصلت الشعلة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية اليوم لتبدأ رحلتها حتى انطلاق دورة الألعاب 2018 في بيونجتشانج مع ثقة المنظمين أنها ستمثل عصرًا جديدًا للألعاب الشتوية في آسيا.
آخر الأخبار:
مصرع خمسة من المرتزقة بمديرية صرواح في مأرب
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن اثني عشر غارة على صعدة
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
النائب العام يؤكد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والرقابة في مكافحة الفساد
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وكيل أول محافظة حجة يلتقي منسق منظمة أطباء بلاد حدود الإسبانية
[01/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ :

ناقش وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي اليوم مع منسق منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية العاملة بالمحافظة ستيفن بل بريك، التوجهات المستقبلية للمنظمة ومشاريعها وتدخلاتها القائمة في بعض مديريات المحافظة.

وفي اللقاء الذي حضره رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصوملي .. أشاد الوكيل الصوفي بحرص منظمة أطباء بلا حدود الاسبانية على توسيع أنشطتها وتدخلاتها الإنسانية وكذا إسهاماتها فيما يتعلق بمكافحة الكوليرا والحد من إنتشاره إلى جانب توفير العديد من المستلزمات الطبية التي تحتاجها هيئة المستشفى الجمهوري بمدينة حجة ومستشفى عبس.

وأكد حرص قيادة المحافظة على تذليل أي صعوبات تعترض عمل المنظمة بما يمكنها من القيام بمهامها وأنشطتها.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مصرع خمسة من المرتزقة بمديرية صرواح في مأرب
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن اثني عشر غارة على صعدة
مناقشة سير العملية التعليمية بمحافظة صنعاء
النائب العام يؤكد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والرقابة في مكافحة الفساد
قنص ثلاثة من المرتزقة وقصف مدفعي يستهدف تجمعاتهم بالجوف
مناقشة إجراءات تنفيذ برامج وأنشطة منظمة رعاية الأطفال بمحافظة حجة
مصرع وإصابة عشرات المرتزقة بينهم قيادات في نهم
محلي صعدة يدين جريمة العدوان في سوق الليل بمديرية سحار
طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على صرواح بمحافظة مأرب
قصف مدفعي على تجمعات لمرتزقة العدوان في عسيلان شبوة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن اثني عشر غارة على صعدة
[01/نوفمبر/2017]
محلي صعدة يدين جريمة العدوان في سوق الليل بمديرية سحار
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان السعودي يشن أربع غارات على صرواح بمحافظة مأرب
[01/نوفمبر/2017]
وزارة حقوق الإنسان تدين مجزرة العدوان في سوق علاف بصعدة
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على حرض وميدي
[01/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by