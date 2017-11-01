[01/نوفمبر/2017]
حجة - سبأ :
ناقش وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي اليوم مع منسق منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية العاملة بالمحافظة ستيفن بل بريك، التوجهات المستقبلية للمنظمة ومشاريعها وتدخلاتها القائمة في بعض مديريات المحافظة.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس هيئة المستشفى الجمهوري بحجة الدكتور محمد الصوملي .. أشاد الوكيل الصوفي بحرص منظمة أطباء بلا حدود الاسبانية على توسيع أنشطتها وتدخلاتها الإنسانية وكذا إسهاماتها فيما يتعلق بمكافحة الكوليرا والحد من إنتشاره إلى جانب توفير العديد من المستلزمات الطبية التي تحتاجها هيئة المستشفى الجمهوري بمدينة حجة ومستشفى عبس.
وأكد حرص قيادة المحافظة على تذليل أي صعوبات تعترض عمل المنظمة بما يمكنها من القيام بمهامها وأنشطتها.
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