محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في سوق بصعدة صنعاء - سبأ :

أدانت قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية وهيئتها الإدارية والمكاتب التنفيذية بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان في سوق شعبي بمحافظة صعدة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



وأشارت السلطة المحلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن قصف طيران العدوان لسوق تجاري، جريمة حرب يندى لها جبين الإنسانية في ظل صمت مخزي ومعيب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية.



واعتبر البيان هذه المجزرة، جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان بحق الشعب اليمني وحصاره الجائر .



ودعت قيادات أمانة العاصمة، المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والخروج عن حالة الصمت المخزي والمعيب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم ومجازر وحشية والتدخل العاجل لإيقاف العدوان.



وأكد البيان أن جرائم ومجازر العدوان بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب ومن لعنة التاريخ والإنسانية .



وطالبت السلطة المحلية بأمانة العاصمة أبناء الشعب اليمني إلى إستمرار الصمود والثبات في مواجهة تحالف العدوان.

سبـأ [01/نوفمبر/2017]سبـأ