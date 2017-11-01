ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:02:26م
رئيس الوزراء يستقبل المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة
استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة بانه كالوتي التي تزور اليمن حاليا.
الاعلان عن استلام حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني معابر قطاع غزة
اعلن رسميا صباح اليوم الاربعاء عن استلام حكومة الوفاق الفلسطينية معابر قطاع غزة وهي معبر رفح الحدودي مع مصر ومعبر كرم ابو سالم جنوب قطاع غزة ومعبر بيت حانون ايريز شمال القطاع وذلك في اطار خطوات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.
شركة صينية تنافس سامسونغ بتصنيع شاشات المستقبل
أعلنت شركة بي او أيه "BOE" الصينية عزمها افتتاح مصنع جديد للشاشات المرنة التي ستشكل المنافس الأول لشاشت OLED القابلة للطي التي تطورها سامسونغ.
كوريا الجنوبية تستقبل الشعلة قبل استضافة ألعاب 2018 الشتوية
وصلت الشعلة الأولمبية إلى كوريا الجنوبية اليوم لتبدأ رحلتها حتى انطلاق دورة الألعاب 2018 في بيونجتشانج مع ثقة المنظمين أنها ستمثل عصرًا جديدًا للألعاب الشتوية في آسيا.
آخر الأخبار:
الليلة إنطلاق حملة تغريدات مجزرة سوق علاف بصعدة
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بالضالع
قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في سوق بصعدة
اختتام دورة في مجال صناعة البخور وتسويق المنتجات بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
اختتام دورة في مجال صناعة البخور وتسويق المنتجات بصنعاء
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية لـ ٢٥ متدربة في مجال صناعة البخور والعطور و تسويق المنتجات نظمتها مؤسسة سواعد الخير التنموية ضمن مشروع " سواعد تبني وطنها ".

وفي الختام أكدت نائب رئيس المؤسسة جميلة الهمداني أن المشروع يعد من المشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة للفئة المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجا

بهدف تعزيز مشاركتهن في سوق العمل بمعايير عالية، وتمكينهن من تحسين وضعهن المعيشي وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأشارت إلى أن المشروع تضمن ثلاثة مكونات رئيسة بدأت بمرحلة الحصر وتحديد الاحتياجات للأسر المتضررة في منطقة عطان تلتها مرحلة تقديم الدعم المالي وأخيرا مرحلة التدريب والتأهيل للفئة المستهدفة .

وأوضحت أن التدريب على هذه الحرفة تم بعد دراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية للأسر المستهدفة ومدى قدرتها على تحسين وضعها المعيشي و مواجهة مصاعب الحياة.

من جهتها ذكرت المدربة هناء العبسي أن الدورة التي أقيمت في الفترة من 30 أغسطس إلى 1 نوفمبر شملت جوانب نظرية للتعريف بشكل مكثف على أنواع البخور والعطور ومكوناتها المختلفة بالإضافة إلى الجانب العملي بتطبيق جميع المتدربات لما تعلمنه وتمكينهن من إعداد طبخات البخور .

واشارت إلى أنه تم تأهيل المشاركات بأساليب التسويق الحديثة وكسر حاجز الخجل الذي يرافقهن عند تسويق منتجاتهن.

فيما أكدت المتدربة أفراح الخيشني أن هذا التدريب فتح أمامهن مجال جديد من أجل تحسين مصدر الدخل الذي يعد منعدما في ظل الظروف الراهنة، لافتة إلى أنها وزميلاتها تلقين معلومات مفيدة وأساسية وبدأن بإنتاج البخور والعطور والتسويق لمنتجاتهن .


سبـأ
  المزيد من (محلي)
الليلة إنطلاق حملة تغريدات مجزرة سوق علاف بصعدة
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بالضالع
قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في سوق بصعدة
المفتش العام يتفقد أوضاع المحتجزين في البحث الجنائي ومراكز الشرطة
تنفيذ عملية مسح وتقييم منشآت الري القائمة بمديرية بني مطر
هيئة الأدوية تنظم غداً المؤتمر العلمي الأول للتيقظ الدوائي
وزارة الصحة تستنكر جريمة العدوان في سوق علاف بصعدة
تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدين مجزرة سوق علاف في صعدة
مناقشة دعم المنظمات الدولية لمراكز الغسيل الكلوي بالحديدة
رئيس الوزراء يستقبل المديرة الإقليمية لبرنامج مشاريع الأمم المتحدة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة أربعة مواطنين بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بالضالع
[01/نوفمبر/2017]
قيادة أمانة العاصمة والسلطة المحلية تدين مجزرة العدوان في سوق بصعدة
[01/نوفمبر/2017]
إرتفاع حصيلة مجزرة العدوان بسوق الليل بصعدة إلى 57 شهيدا وجريحا
[01/نوفمبر/2017]
استشهاد وإصابة ثلاثة مواطنين بغارة على سيارة في الظاهر بصعدة
[01/نوفمبر/2017]
طيران العدوان والمرتزقة يستهدفون منازل المواطنين ومزارعهم
[01/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by