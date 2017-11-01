محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اختتام دورة في مجال صناعة البخور وتسويق المنتجات بصنعاء صنعاء - سبأ :

اختتمت اليوم بصنعاء دورة تدريبية لـ ٢٥ متدربة في مجال صناعة البخور والعطور و تسويق المنتجات نظمتها مؤسسة سواعد الخير التنموية ضمن مشروع " سواعد تبني وطنها ".



وفي الختام أكدت نائب رئيس المؤسسة جميلة الهمداني أن المشروع يعد من المشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة للفئة المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجا



بهدف تعزيز مشاركتهن في سوق العمل بمعايير عالية، وتمكينهن من تحسين وضعهن المعيشي وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.



وأشارت إلى أن المشروع تضمن ثلاثة مكونات رئيسة بدأت بمرحلة الحصر وتحديد الاحتياجات للأسر المتضررة في منطقة عطان تلتها مرحلة تقديم الدعم المالي وأخيرا مرحلة التدريب والتأهيل للفئة المستهدفة .



وأوضحت أن التدريب على هذه الحرفة تم بعد دراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية للأسر المستهدفة ومدى قدرتها على تحسين وضعها المعيشي و مواجهة مصاعب الحياة.



من جهتها ذكرت المدربة هناء العبسي أن الدورة التي أقيمت في الفترة من 30 أغسطس إلى 1 نوفمبر شملت جوانب نظرية للتعريف بشكل مكثف على أنواع البخور والعطور ومكوناتها المختلفة بالإضافة إلى الجانب العملي بتطبيق جميع المتدربات لما تعلمنه وتمكينهن من إعداد طبخات البخور .



واشارت إلى أنه تم تأهيل المشاركات بأساليب التسويق الحديثة وكسر حاجز الخجل الذي يرافقهن عند تسويق منتجاتهن.



فيما أكدت المتدربة أفراح الخيشني أن هذا التدريب فتح أمامهن مجال جديد من أجل تحسين مصدر الدخل الذي يعد منعدما في ظل الظروف الراهنة، لافتة إلى أنها وزميلاتها تلقين معلومات مفيدة وأساسية وبدأن بإنتاج البخور والعطور والتسويق لمنتجاتهن .





سبـأ [01/نوفمبر/2017]سبـأ