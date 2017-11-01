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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:02:26م
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المفتش العام يتفقد أوضاع المحتجزين في البحث الجنائي ومراكز الشرطة
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

تفقد المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد اليوم الإدارة العامة للبحث الجنائي وبحث أمانة العاصمة ومركزي شرطة اللقية وجمال جميل بمديرية صنعاء القديمة .

واطلع المفتش العام على سير العمل الأمني ومستوى الإنضباط وأوضاع السجناء المحتجزين في البحث الجنائي ومراكز الشرطة، واستمع إلى شكاوى المحتجزين.

ووجه اللواء المؤيد المختصين في جهاز المفتش العام بالتأكد من الوضع الغذائي والصحي للسجناء والرفع بالإشكاليات ليتم معالجتها، كما وجه إدارة البحث الجنائي ومراكز الشرطة، بالتعجيل بتحويل من استكملت إجراءات التحقيق معه من المحتجزين إلى النيابات المختصة .

وشدد على أهمية الإلتزام بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بفترات الحجز وعدم إحتجاز أي شخص بطريقة مخالفة للقانون .. مؤكدا أن قيادة وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات الصارمة إزاء كل من يرتكب أي تجاوزات من منتسبي الوزارة.

ووجه المفتش العام بالتفاعل الإيجابي مع مركز الشكاوى .. مؤكدا أهمية الإسراع في إجراءات النيابة والقضاء والبت في قضايا السجناء بما لا يؤدي إلى تراكم السجناء في البحث الجنائي ومراكز الشرطة بشكل يفوق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة للحجز.

كما وجه اللواء المؤيد بتشكيل لجان من المختصين للإطلاع على ملفات المحتجزين في مراكز الشرطة والبحث الجنائي لتصنيفهم ومعرفة من تجاوز مدة الحجز القانوني للتعجيل بإخلاء سبيله.

إلى ذلك زار المفتش العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .. والتقى مدير عام الإدارة العميد ماجد القايفي وعدد من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات .

ناقش اللقاء سير العمل وسبل تطويره، والصعوبات التي تواجههم في تنفيذ مهامهم ، كما تم إستعراض الإنجازات التي حققها رجال مكافحة المخدرات.

رافقه خلال الزيارات مدير عام الرقابة والتفتيش العميد محمد المحاقري ومساعد مدير عام الرقابة بوزارة الداخلية العقيد أحمد الجلال.

سبـأ
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