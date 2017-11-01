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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:02:26م
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تنفيذ عملية مسح وتقييم منشآت الري القائمة بمديرية بني مطر
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
نفذت وزارة الزراعة والري بالتعاون مع مكتب الزراعة بمحافظة صنعاء عملية مسح وتقييم منشآت الري القائمة بمديرية بني مطر .

هدفت عملية المسح والتقييم برئاسة وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عبدالواحد الحمدي وعدد من المختصين إلى تحديد إحتياجات تأهيل وصيانة منشآت الري القائمة على حصاد مياه الأمطار الموسمية والغيول الجارية بمنطقة خرابة محيب.

وأكد الوكيل الحمدي أهمية إجراء أعمال تأهيل وتحديث وتطوير أنظمة الري لخزانات ومواجل حصاد المياه وقنوات المياه من تجمعات المسقط المائي مع تحديث منظومة خزانات وحواجز جمع وترسيب مياه الغيل للمنشآت القائمة على مجري سائلة محيب.

وأشار إلى ضرورة إنشاء خزانات جديدة لتجميع وتوزيع أكبر كمية من المياه المهدرة وغير المستغلة لتصريفها على أكبر مساحة من الأراضي الزراعية بضفتي وادي محيب بهدف زيادة مساحة الأرض المروية والذي سينعكس أثرها إيجابا علي تحسين موارد مياه الري بالمنطقة وتوسيع أنشطة الزراعة والإنتاج.

فيما أشار مدير مكتب الزراعة بالمحافظة محمد الدبا ومدير عام منشآت الري بوزارة الزراعة المهندس محمد الوصابي عضوا فريق المسح إلى أن أهم التوصيات التي خرج بها الفريق تتمثل بان يعقب هذه الزيارة نزول مهندسين مختصين لإجراء أعمال المسوحات والدراسات الفنية والتصميمية اللازمة لأعمال التأهيل والصيانة والتحديث على أن يقوم الأهالي المستفيدين بتقديم تنازلات خطية لمواقع إنشاء المشاريع المقترحة .

سبأ
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