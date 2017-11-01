[01/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
تنظم الهيئة العليا للأدوية غدا الخميس ، المؤتمر العلمي الأول للتيقظ الدوائي في اليمن تحت شعار " دواء آمن وجودة أفضل".
يهدف المؤتمر بمشاركة ممثلين عن المستشفيات الحكومية والخاصة وشركات ومصانع الأدوية في اليمن والجهات ذات العلاقة إلى التعريف بمهام "مركز التيقظ الدوائي " التابع للهيئة العليا للأدوية ، ومفهومه الذي يعد من المفاهيم الحديثة في منطقة الشرق الأوسط .
كما يهدف إلى التعريف بقنوات الاتصال الخاصة بالمركز، و التطورات العالمية في هذا الجانب فضلاً عن النظام العالمي للتيقظ و السلامة الدوائية.
سبأ