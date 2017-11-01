محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الصحة تستنكر جريمة العدوان في سوق علاف بصعدة صنعاء -سبأ:

استنكرت وزارة الصحة العامة والسكان الجريمة المروعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم بحق المواطنين بسوق علاف بمديرية سحار بمحافظة صعدة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.



وأشار الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالحكيم الكحلاني إلى أن العدد الكبير للشهداء في هذه الجريمة يؤكد أن الهدف هو قتل أكبر عدد من الضحايا.. لافتا إلى أن الجرحى نجو بأعجوبة من القتل.



وقال "إن إستمرار قاتلة الأطفال في جرائمها بالرغم من إدراجها في قائمة العار السوداء وصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يؤكد بوضوح لشعوب العالم بأن لا قيمة لمبادئ حقوق الإنسان ولا للمواثيق الدولية التي أجمعت عليها دول العالم طالما لم تكفل هذه المواثيق حفظ حياة المدنيين ولم تعاقب القتلة والمجرمين".

سبأ [01/نوفمبر/2017]سبأ