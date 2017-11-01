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آخر تحديث: الأربعاء، 01 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:02:26م
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تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان يدين مجزرة سوق علاف في صعدة
[01/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:
أدانت الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان بأشد العبارات المجزرة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق المواطنين الأبرياء في أماكن عملهم بسوق علاف في مديرية سحار محافظة صعدة .

وجددت الهيئة التنفيذية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إدانتها للصمت الدولي و الأممي المريب إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني على مدى ثلاثة أعوام من عدوان غاشم لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية.

وأوضح البيان أن استهداف الأسواق الشعبية بشكل مُستمر وممنهج عمل إجرامي ينم عن حقد دفين وعمل غير إنساني يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية و مواثيق الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية .

وحمّل البيان نظام العدو السعودي و المجتمع الدولي مسئولية استهداف المواطنين في الأسواق والمنازل والطرُق والتجمعات المدنية في صالات الأفراح والعزاء وغيرها من المناسبات .

سبأ
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